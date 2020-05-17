Bodrum Kalesi'nin açılış tarihi belli oldu

Ersoy, Bodrum Kalesi'nde ilk etapta hem çevre düzenlemesi hem de duvarların düzenlenmesinin yapıldığını kaydetti. Dünyanın en önemli batıklarından birinin de Bodrum Kalesi'nde olduğuna dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Batığın olduğu bölgede çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Cam müzesi kısmında bir yenilik var. Birinci etabı geçen sene açılmıştı. Şimdi ziyaretçi uzun süre kalabilecek diyebilirim. Hendek civarında, top mazgallarının olduğu yerde yeni alanlar keşfedildi. Daha önce kullanılmayan atıl durumda olan yerlerde çevre düzenlemesiyle hem Bodrum'a hakim hem kaleye hakim köşeler de yaratıldı. Ziyaretçiler, çok daha keyifli bir Bodrum Kalesi ile karşılaşacak."