Bodrum plajları doldu taştı! Denizin ve havanın tadını çıkardılar

Kentte hava sıcaklığı 38 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 25 derecelerde seyretti. Yalıçiftlik Sahili'ni tercih eden yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi bazıları da şezlonglarında güneşlenmeyi ve kitap okumayı tercih etti. Öte yandan sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar, ağaç gölgelerinde ve oyun parklarında şezlonglarına ve kamp sandalyelerine oturarak dinlendi.