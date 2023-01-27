Bodrum sağanak yağışa ve fırtınaya teslim! Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da, özellikle gece etkili olan fırtına nedeniyle birçok mahallede ağaçlar devrildi. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, sağanağın ardından yollarda ise yoğun su birikintileri oluştu.
Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 17:29Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 17:34
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısından sonra dün öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla sabaha karşı sağanak da başladı.