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Haberler Galeri Bodrum sağanak yağışa ve fırtınaya teslim! Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Bodrum sağanak yağışa ve fırtınaya teslim! Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da, özellikle gece etkili olan fırtına nedeniyle birçok mahallede ağaçlar devrildi. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, sağanağın ardından yollarda ise yoğun su birikintileri oluştu.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 17:29 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 17:34
Bodrum sağanak yağışa ve fırtınaya teslim! Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısından sonra dün öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla sabaha karşı sağanak da başladı.

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Bodrum sağanak yağışa ve fırtınaya teslim! Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde elektrik altyapısında arızalar oluşurken, birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

Bodrum sağanak yağışa ve fırtınaya teslim! Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Çırkan, Bahçelievler, Yokuşbaşı, Akyarlar, Kızılağaç mahallelerinde devrilen ağaçlar, Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek kaldırıldı.

Bodrum sağanak yağışa ve fırtınaya teslim! Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Öte yandan sağanak nedeniyle yollarda yoğun su birikintileri oluştu.

Bodrum sağanak yağışa ve fırtınaya teslim! Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Bodrum'da sabah saatlerinden sonra fırtına etkisini yitirirken, yarına kadar şiddetli yağmurun aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.

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