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Haberler Galeri Bodrum ve Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Bodrum ve Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Güney Ege'nin turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ile ilçe sakinleri çocuklarıyla denize girdi, plajda güneşlendi.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:37 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:38
Bodrum ve Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'un sahillerinde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı tatilciler özellikle Paşatarlası ve Kumbahçe başta olmak üzere ilçenin birçok sahilinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar da güzel havada aileleriyle yürüyüş ve alışveriş yaptı.

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Bodrum ve Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ile ilçe sakinleri çocuklarıyla denize girdi, plajda güneşlendi. Yat Limanı ve sahil boyunca yürüyüş yaparak vakit geçiren turistler zaman zaman da kafelerde oturdu.

Bodrum ve Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Marmaris'te de hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü.

Bodrum ve Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarında yoğunluk gözlendi. Adrenalin tutkunu turistler ise körfezdeki su sporları istasyonlarına giderek, jet ski ve deniz paraşütü ile güneşli havanın keyfini çıkardı.

Bodrum ve Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
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