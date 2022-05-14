Bodrum ve Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'un sahillerinde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı tatilciler özellikle Paşatarlası ve Kumbahçe başta olmak üzere ilçenin birçok sahilinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar da güzel havada aileleriyle yürüyüş ve alışveriş yaptı.