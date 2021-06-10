Bodrum yaz sezonuna hazır

Belediyeye bağlı halk plajlarında gerçekleşen düzenlemelerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak plaj şemsiyeleri, denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafe arayla yerleştirildi.
Yine pandemi kuralları gereği bu yılda halk plajlarında şezlong olmayacağı belirtildi.
Bodrum plajlarına ilçe genelinde 1500'e yakın şemsiye yerleştirildi. Ayrıca soyunma kabinlerinin bakımı, cankurtaran kulelerinin yenilenmesi, şamandıra çekilmesi, plaj genelinde tesviye ve temizlik gibi çalışmalar da gerçekleştiriliyor.
Şu ana kadar 600 metreküplük kumlama işlemi gerçekleştirilirken, 17 tane cankurtaran kulesi yenilenmiş durumda.