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Haberler Galeri Bodrum yaz sezonuna hazır

Bodrum yaz sezonuna hazır

Dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olan Bodrum, yaz sezonuna hazır. Bodrum halkına ve misafirlerine daha kaliteli hizmet verilebilmek için çalışmalara hız verdi.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:42 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:44
Bodrum yaz sezonuna hazır

Vatandaşların plajlardan ve denizden rahatça ve konforlu bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak için başlatılan çalışmalar yürütülüyor.

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Bodrum yaz sezonuna hazır

Belediyeye bağlı halk plajlarında gerçekleşen düzenlemelerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak plaj şemsiyeleri, denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafe arayla yerleştirildi.

Bodrum yaz sezonuna hazır

Yine pandemi kuralları gereği bu yılda halk plajlarında şezlong olmayacağı belirtildi.

Bodrum yaz sezonuna hazır

Bodrum plajlarına ilçe genelinde 1500'e yakın şemsiye yerleştirildi. Ayrıca soyunma kabinlerinin bakımı, cankurtaran kulelerinin yenilenmesi, şamandıra çekilmesi, plaj genelinde tesviye ve temizlik gibi çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

Bodrum yaz sezonuna hazır

Şu ana kadar 600 metreküplük kumlama işlemi gerçekleştirilirken, 17 tane cankurtaran kulesi yenilenmiş durumda.

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