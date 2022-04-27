Bodrum’a gemiyle 237 turist geldi

Bahama bayraklı kruvaziyer, büyük bölümü ABD ve İngiliz uyruklu olmak üzere toplam 237 turist getirdi. 211 metre uzunluk, 36 metre genişliğindeki 443 personeli bulunan Seabourn Encore'dan inen turistler, ilçenin tarihi yerlerini gezip, alışveriş yaptı.