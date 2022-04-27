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Bodrum'a gemiyle 237 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sezonun 2'nci kruvaziyeri, 237 turist getirdi. Bahama bandıralı 'Seabourn Encore' kruvaziyeri, sabah saatlerinde Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine geldi. Turistler, ilçenin tarihi yerlerini gezip, alışveriş yaptı.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:42 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:43
Bodrum’a gemiyle 237 turist geldi

İzmir'in Çeşme ilçesinden, dün akşam hareket eden 'Seabourn Encore' isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine geldi.

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Bodrum’a gemiyle 237 turist geldi

Bahama bayraklı kruvaziyer, büyük bölümü ABD ve İngiliz uyruklu olmak üzere toplam 237 turist getirdi. 211 metre uzunluk, 36 metre genişliğindeki 443 personeli bulunan Seabourn Encore'dan inen turistler, ilçenin tarihi yerlerini gezip, alışveriş yaptı.

Bodrum’a gemiyle 237 turist geldi

Kruvaziyer, bu gece Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

Bodrum’a gemiyle 237 turist geldi
Bodrum’a gemiyle 237 turist geldi
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