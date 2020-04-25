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Haberler Galeri Bodrum'a sessizlik çökünce yaban domuzları şehre indi

Bodrum'a sessizlik çökünce yaban domuzları şehre indi

Koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Bodrum'da cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen yaban domuzları şehre inmeye başladı. Bodrum sokaklarına inene yaban domuzları vatandaşları korkutmaya başladı.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:15 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:15
Bodrum'a sessizlik çökünce yaban domuzları şehre indi

Gündüz vakti yaşadıkları ormanlardan Bodrum'a inen domuzların cadde ve sokaklarda gezdiği görüldü. Sessizliği de fırsat bilen domuzlar sürüler halinde şehre inmeye başlayınca Bodrum Belediye ekipleri pazar yerlerindeki atık ürünleri toplayarak domuzları besledi.

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Bodrum'a sessizlik çökünce yaban domuzları şehre indi

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ortak çalışmayla, pazar yerlerinden toplanan gıda atıklarını yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına her gün bırakmaya başladı. Bir yandan Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden ekipler, bir yandan da aç kalan domuzların mahalle aralarına inmemeleri için çalışıyor.

Bodrum'a sessizlik çökünce yaban domuzları şehre indi

Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet Mahallelerinin kırsalına koyulan yemliklerin yanı sıra, yaban domuzlarının yoğun yaşadığı ve sıklıkla görüldüğü bazı bölgelere, haftanın belirli günlerinde gıda atıkları bırakılmaya devam ediliyor.

İHA

Bodrum'a sessizlik çökünce yaban domuzları şehre indi
Bodrum'a sessizlik çökünce yaban domuzları şehre indi
Bodrum'a sessizlik çökünce yaban domuzları şehre indi
Bodrum'a sessizlik çökünce yaban domuzları şehre indi
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