Bodrum'a sessizlik çökünce yaban domuzları şehre indi

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ortak çalışmayla, pazar yerlerinden toplanan gıda atıklarını yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına her gün bırakmaya başladı. Bir yandan Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden ekipler, bir yandan da aç kalan domuzların mahalle aralarına inmemeleri için çalışıyor.