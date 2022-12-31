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Haberler Galeri Bodrum'a yılbaşı akını! 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Bodrum'a yılbaşı akını! 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Yılbaşına Bodrum'a girmek isteyenler ilçeye adeta akın etti. Son 24 saat içerisinde ilçeye 15 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:59 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:59
Bodrum’a yılbaşı akını! 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da yılbaşına saatler kala trafikte hareketlilik başladı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Uygulama noktasında denetimlerde bulundu.

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Bodrum’a yılbaşı akını! 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Narkotik köpeği 'Efor' ile araçlarda arama yapan ekipler, sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bodrum'a son 24 saat içerisinde 15 bin aracın giriş yapıldığı bildirildi.

Bodrum’a yılbaşı akını! 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Gümbet başta olmak üzere Turgutreis istikametine yer yer trafik yoğunluğu yaşandı.

Bodrum’a yılbaşı akını! 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Öte yandan, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı konserleri kapsamında 22.30'da Teoman, Belediye Meydanı'nda sahne alacak.

Bodrum’a yılbaşı akını! 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Kent genelinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik olmak üzere 450 personelin sabaha kadar görev yapacağı bildirildi.

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