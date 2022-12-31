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Bodrum'a yılbaşı akını! 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı
Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Yılbaşına Bodrum'a girmek isteyenler ilçeye adeta akın etti. Son 24 saat içerisinde ilçeye 15 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:59Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:59
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Önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da yılbaşına saatler kala trafikte hareketlilik başladı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Uygulama noktasında denetimlerde bulundu.