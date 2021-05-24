Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan eserlere yoğun ilgi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan ve Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlanan eserlere, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösteriyor. Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürü Hüseyin Toprak, "Lahit mezardan çıkanlar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katkısıyla müzede sergilenmeye başlandıktan sonra, sırf bu eserleri görmek için ülkemizden ve dünyanın birçok ülkesinden kalemize gelenler oluyor" dedi.