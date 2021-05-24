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Haberler Galeri Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan eserlere yoğun ilgi

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan eserlere yoğun ilgi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan ve Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlanan eserlere, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösteriyor. Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürü Hüseyin Toprak, "Lahit mezardan çıkanlar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katkısıyla müzede sergilenmeye başlandıktan sonra, sırf bu eserleri görmek için ülkemizden ve dünyanın birçok ülkesinden kalemize gelenler oluyor" dedi.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:02 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:10
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan eserlere yoğun ilgi

Deniz, kum ve güneşin yanı sıra, mavinin tüm tonlarını barındıran koyları ve yemyeşil doğasıyla adından söz ettiren Bodrum, kültür turizmiyle de ön plana çıkıyor.

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Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan eserlere yoğun ilgi

İkinci etap restorasyon çalışmaları tamamlanan İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol Kuleleri, Karyalı Prenses Sergi Salonu ve Serçe Limanı Batığı'nın olduğu kale, tatilciler tarafından gezilecek alanlar arasında bulunuyor.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan eserlere yoğun ilgi

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, Bodrum Kalesi'ndeki restorasyon ve teşhir çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. Kalede üç konseptte hareket edildiğine değinen Toprak, bunların ilkinin kalenin, ikincisinin su altı eserlerinin, sonuncusunun da yarımada genelinde çıkan kara eserlerin sergilenmesinin olduğunu belirtti.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan eserlere yoğun ilgi

Bodrum Kalesi'nde açık ve kapalı olmak üzere 33 dönüm sergileme alanı bulunduğuna dikkati çeken Toprak, sergileme yapılan 12 salonun 6'sında su altı batığı eserleri, 5'inde ilçede yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiğini, birinde de kale hakkında genel bilgilerin yer aldığını bildirdi.

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezardan çıkan eserlere yoğun ilgi

"BU YIL CİDDİ BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Kalenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ziyaretçi kaybı yaşadığını anlatan Toprak, "Geçen yıl 70 bine yakın ziyaretçi sayımıza ulaştık. Bu normal performansımızın altında bir sayı ama bu yıl ciddi bir artış, rekor bekliyoruz." dedi.

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