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Haberler Galeri Bodrum'da akılalmaz olay! Çarşafa sarıp dağlık alana bıraktılar

Bodrum'da akılalmaz olay! Çarşafa sarıp dağlık alana bıraktılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Ormanlık alanda bulunan kayalıklara bırakılan kanlı paketten köpek ölüsü çıktı. Ölü köpeğin paketlenip bölgeye bırakılması çevredekilerin de tepkisine neden oldu.

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 11:18 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 11:24
Bodrum’da akılalmaz olay! Çarşafa sarıp dağlık alana bıraktılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çarşafa sarılı bezle bağlanıp dağlık alana bırakılan paketten ölmüş köpek çıktı.

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Bodrum’da akılalmaz olay! Çarşafa sarıp dağlık alana bıraktılar

Konacık Mahallesi Gazderesi mevkisindeki ormanlık alanda kayalıkların arasında bir çarşaf içerisine sarılı üzerinde de kan olan bir paket görenler, durumu polise bildirdi.

Bodrum’da akılalmaz olay! Çarşafa sarıp dağlık alana bıraktılar

Belirtilen bölgeye gelen ekipler bir süre önce bölgeye bırakılan ve kötü kokuların yayıldığı paketi açtı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, bez paketin içerisinde ölü bir köpeğin olduğu tespit edildi.

Bodrum’da akılalmaz olay! Çarşafa sarıp dağlık alana bıraktılar

Ölü köpeğin paketlenip bölgeye bırakılması çevredekilerin de tepkisine neden oldu.

Bodrum’da akılalmaz olay! Çarşafa sarıp dağlık alana bıraktılar

Ölen hayvanın belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.

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