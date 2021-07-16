Bodrum'da bayram yoğunluğu!

Toplu taşıma seferlerinde aksaklıklar meydana geliyor. Bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bir çalışma yaptığını biliyoruz. Umarım en kısa sürede bu sorunun önüne geçilir. Taleplerin fazla olması dolayısıyla bu sorunun yaşandığını dile getirebiliriz. Kurban Bayramı ve ve ardından dün açıklanan 9 günlük tatilin ardından nüfus yoğunluğu yaşanacaktır. Şu anda doluluk oranları beklediğimizin üstünde ama bayram sonrası tatil devam edecektir.