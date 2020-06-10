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Bodrum'da beyaz kum tartışması! 'Deniz çayırlarını yok ediyor'

Muğla'nın dünyaca ünlü Bodrum ilçesindeki sahillere 'beyaz kum' diye serilen kuvars tozu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, sahile serilen tozların, deniz çayırlarını yok ettiğini ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:31 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:32
Bodrum'da beyaz kum tartışması! 'Deniz çayırlarını yok ediyor'

Bodrum ilçe genelindeki bazı sahillere 'beyaz kum' diye kuvars tozu döküldüğü yönündeki şikayetler üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Bodrum'da beyaz kum tartışması! 'Deniz çayırlarını yok ediyor'

Araştırmada, bu tozların Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Bitez ile Torba Mahalleri'nde turizm sezonu öncesinde sahile döküldüğü ve doğal alana iş makineleri ile müdahale edildiği tespit edildi.

Bodrum'da beyaz kum tartışması! 'Deniz çayırlarını yok ediyor'

Sahilden numune alan ekipler, bölgedeki site, tatil köyü, rezidans, restoran, beach kulüp ve otellerde inceleme yapıp, tutanak tuttu. Tutanakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletileceği ve tahlillerin ardından işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Bodrum'da beyaz kum tartışması! 'Deniz çayırlarını yok ediyor'

Plajların eski haline getirilmesi için de işletme yetkililerine uyarılar yapıldı. Yetkililerin kuvars tozu olduğunu bildirdiği 'beyaz kum' ile ilgili incelemeler sürerken, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise şunları söyledi:
"Sahile serilen tozlar, deniz çayırlarını yok ediyor. Deniz çayırları için 'kıyıda nasıl olsa yok ettik denizin dibinde çok var' diyemiyoruz. Bu çayırlar, güneş ışığıyla gelişen canlılardır. Kıyaya yakın yerlerde oluyor. Çok daha derinlerde olmuyor. Deniz çayırları suyun oksijenini üreten, doğal yaşama ev sahipliği yapan ve kıyı erozyonuna olumlu katkısı olan canlılardır. Koruma altındaki canlıların bulunduğu yerlere kum döktüler, iş makinelerini sahile soktular. Bu yapılanlar tamamen yanlıştır. İnsanlarımız bir yeri doğal haliyle beğeniyor. İzin almadan, plan projesiz yapılan çalışmalara asla izin vermeyeceğiz."

Bodrum'da beyaz kum tartışması! 'Deniz çayırlarını yok ediyor'

Yılmaz, "Pandemi sürecinden sonra kum serme işi aniden başladı. Kalabalık olmadığı için serilen kumlar, gözlem yapan sivil toplum kuruluşu üyelerince anında görülüp, tespit edildi" dedi.

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