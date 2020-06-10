Bodrum'da beyaz kum tartışması! 'Deniz çayırlarını yok ediyor'

Plajların eski haline getirilmesi için de işletme yetkililerine uyarılar yapıldı. Yetkililerin kuvars tozu olduğunu bildirdiği 'beyaz kum' ile ilgili incelemeler sürerken, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise şunları söyledi:

"Sahile serilen tozlar, deniz çayırlarını yok ediyor. Deniz çayırları için 'kıyıda nasıl olsa yok ettik denizin dibinde çok var' diyemiyoruz. Bu çayırlar, güneş ışığıyla gelişen canlılardır. Kıyaya yakın yerlerde oluyor. Çok daha derinlerde olmuyor. Deniz çayırları suyun oksijenini üreten, doğal yaşama ev sahipliği yapan ve kıyı erozyonuna olumlu katkısı olan canlılardır. Koruma altındaki canlıların bulunduğu yerlere kum döktüler, iş makinelerini sahile soktular. Bu yapılanlar tamamen yanlıştır. İnsanlarımız bir yeri doğal haliyle beğeniyor. İzin almadan, plan projesiz yapılan çalışmalara asla izin vermeyeceğiz."