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Bodrum'da bir anda ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu
Bodrum'da bir anda ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Deniz üzerinde görülen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:55
Bodrum'da aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum'u aydınlattı.
Mavi denizle buluşan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları çekti.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu.
Paket servisçileri ise yollarda durarak gökkuşağının fotoğraflarını çekti.
İHA