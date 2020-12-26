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Haberler Galeri Bodrum'da bir anda ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu

Bodrum'da bir anda ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Deniz üzerinde görülen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:55
Bodrum'da bir anda ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu

Bodrum'da aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum'u aydınlattı.

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Bodrum'da bir anda ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu

Mavi denizle buluşan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları çekti.

Bodrum'da bir anda ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu.

Bodrum'da bir anda ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu

Paket servisçileri ise yollarda durarak gökkuşağının fotoğraflarını çekti.

İHA

Bodrum'da bir anda ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu
Bodrum'da bir anda ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu
Bodrum'da bir anda ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu
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