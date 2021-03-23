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Haberler Galeri Bodrum'da çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Bodrum'da çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Muğla'nın Bodrum İlçesinde gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce soluğu oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarında aldı.

Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 15:03
Bodrum'da çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Bodrum' da ilçe merkezinde rüzgarın etkisiyle oluşan toz taşınmasıyla birlikte sabaha karşı çamurlu yağmur yağdı. Araçların üzeri çamurla kaplandı.

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Bodrum'da çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Vatandaşlar sabah araçlarını çamur içinde görünce şaşkına döndü. Vatandaşlardan bazıları, ellerine su dolu kovalar alıp fırçayla araçlarını yıkadı. Bazıları ise araçlarının sadece ön camlarını temizleyip, oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu.

Bodrum'da çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarında yoğun kuyruk oluştu. Oto yıkamacılarda kendi imkanları ile araçlarını yıkayan vatandaşların yanı sıra akaryakıt istasyonlarında otomotik yıkamaları tercih edenler de oldu.

Bodrum'da çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Sabah uyandıklarında otomobillerinin çamur içinde olduğu gören işletmeci Bulut Yılmaz (44), "İlk defa böyle yoğun çamur yağdı. Mecburen aracımı yıkatmaya getirdim" dedi.

Bodrum'da çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Pazarlamacı Mecnun Orkun (46), "Sabah uyandığımızda aracımızı resmen çamura bulanmış halde bulduk. İlk defa böyle bir manzara ve tablo ile karşılaştık. Yapacak bir şey yok mecburen yıkattıracağız" derken; market işletmecisi Tayfun Mandalinci (38), de "Resmen çamur yağmış. Bizlere sürpriz oldu" dedi.

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