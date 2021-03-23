Bodrum'da çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Pazarlamacı Mecnun Orkun (46), "Sabah uyandığımızda aracımızı resmen çamura bulanmış halde bulduk. İlk defa böyle bir manzara ve tablo ile karşılaştık. Yapacak bir şey yok mecburen yıkattıracağız" derken; market işletmecisi Tayfun Mandalinci (38), de "Resmen çamur yağmış. Bizlere sürpriz oldu" dedi.