Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekilen sular Tavşan Adası'na uzanan binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkardı. Kral yolunun ortaya çıktığını duyan vatandaşlar, gün yüzüne çıkan yolu görmek için ziyarete geldi.
Giriş Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:00Güncelleme Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:04
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Koyu'nda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Myndos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı. Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Myndos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşlarda merak uyandırdı. Çok sayıda vatandaş Tavşan Adası'na giden kral yolunu görmek için Gümüşlük Koyu'na geldi.
150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Myndos kentinin bulunduğu Tavşan Adası'na gitmek isteyen vatandaşlar, havaların ısınması durumunda kral yolu kapanmadan çıplak ayakla yürümek istediklerini ifade etti. Adaya giden kral yolu dron ile görüntülendi.
'SULAR ÇEKİLDİĞİ İÇİN AÇILAN TARİHİ YOLU GÖRMEYE GELDİM'
Tavşan Adası'na giden kral yolunun açılması nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte bu tarihi yolu görmek için geldiğini dile getiren vatandaşlardan Ethem Ceyhan (65) suların çekilmesinin nadir bir olay olduğunu belirtip, "Her sene olmaz. Çok sık görülen bir olay değil.
Suların çekildiğini duyunca Turgutreis ilçesinden burayı görmeye geldik. Burada eski batık bir şehir çıktı. Arkadaşlarım söyledi. Merak edip geldik. Sular çekilince bu şekilde yol ortaya çıktı. Nadir görülen bir durum" dedi.
'27 SENEDİR İLK KEZ KRAL YOLUNUN AÇILDIĞINI GÖRDÜM'
Bodrum'a daha çok yaz tatili için geldiklerini ancak pandemi nedeniyle bu yıl kışı da burada geçirdiklerini ifade eden Hikmet Dönmez (62) ise "27 senedir buraya geliyoruz ama daha ilk defa bu yolun açıldığını gördüm. Görünce şaşırdım. Bir haftadır bu şekilde. Her sene adaya giden ve daha sığ olan yoldan geçip adaya yürüyenler oluyor.