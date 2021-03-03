Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı

'27 SENEDİR İLK KEZ KRAL YOLUNUN AÇILDIĞINI GÖRDÜM'

Bodrum'a daha çok yaz tatili için geldiklerini ancak pandemi nedeniyle bu yıl kışı da burada geçirdiklerini ifade eden Hikmet Dönmez (62) ise "27 senedir buraya geliyoruz ama daha ilk defa bu yolun açıldığını gördüm. Görünce şaşırdım. Bir haftadır bu şekilde. Her sene adaya giden ve daha sığ olan yoldan geçip adaya yürüyenler oluyor.