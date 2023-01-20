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Haberler Galeri Bodrum'da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi

Bodrum'da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle dalgalar 3 metreye kadar ulaşırken Kos-Bodrum feribot seferleri iptal edildi. Gece saatlerinden itibaren ise fırtına ve yağmurun etkisini kaybedeceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 16:13 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 16:21
Bodrum'da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
Bodrum’da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ile çevresi için fırtına ve yağmur uyarısı yaptı. Beklenen fırtına, Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Fırtınada kıyıya vuran dalgaların boyu, zaman zaman 3 metreye ulaştı.

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Bodrum'da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
Bodrum’da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi

Kos-Bodrum feribot seferleri de iptal edildi. Yarımadanın güney bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılara, 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı. Ayrıca bölgesel etkili olan yağmurlarla Gündoğan bölgesinde gökkuşağı görüldü.

Bodrum'da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
Bodrum’da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi

Kentte öğleden sonra sağanak etki olmasının beklendiği de kaydedildi. Gece saatlerinden itibaren ise fırtına ve yağmurun etkisini kaybedeceği belirtildi.

Bodrum'da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
Bodrum’da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
Bodrum'da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
Bodrum’da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
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