Bodrum'da fırtına: Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle dalgalar 3 metreye kadar ulaşırken Kos-Bodrum feribot seferleri iptal edildi. Gece saatlerinden itibaren ise fırtına ve yağmurun etkisini kaybedeceği belirtildi.