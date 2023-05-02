Bodrum’da fiyatlar uçuşa geçti! Lahmacun 450, otel konaklaması 200 bin liraya kadar çıktı

'FİYATLAR İSME, MALİYETE VE BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR'

Bodrum'da otel fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirten Dengiz, "Bodrum'un pahalı bir destinasyon olduğunu belirten kafa karışıklığını kaldırmamız gerekiyor. Günlük kişi başı 450 liraya da otel var. Yüksek sezonda 1 milyon liraya 5 gece konaklama yapılan yerler de var. Bu tarz yerler oteller içerisinde villa ve apart konsepti olarak hizmet veriyor. Burada 7 kişi de konaklayabiliyor.