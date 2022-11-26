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Haberler Galeri Bodrum'da görsel şölen: Flamingolar ve kuş türleri göç yolculuğunda büyüledi

Bodrum'da görsel şölen: Flamingolar ve kuş türleri göç yolculuğunda büyüledi

Eşsiz güzellikteki manzaranın adresi Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. Kışa doğru göç etmeye başlayan flamingolar ve farklı kuş türleri Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan Tuzla sulak alana gelerek görsel şölen oluşturdu.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 16:58 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 17:02
Bodrum’da görsel şölen: Flamingolar ve kuş türleri göç yolculuğunda büyüledi

Muğla'da Bodrum - Milas karayolu üzerinde mutlak korunacak sulak alan olarak belirlenen Tuzla sulak alanına flamingolar akın etti.

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Bodrum’da görsel şölen: Flamingolar ve kuş türleri göç yolculuğunda büyüledi

Yüzlerce flamingo bölgeyi ziyaret edenlere görsel şölen sunmaya başladı.

Bodrum’da görsel şölen: Flamingolar ve kuş türleri göç yolculuğunda büyüledi

Kuzey Afrika flamingolarının göç yolları üzerinde bulunan ve Nisan ayına kadar konakladıkları sulak alanındaki görüntüleri ise görsel şölene sahne oldu.

Bodrum’da görsel şölen: Flamingolar ve kuş türleri göç yolculuğunda büyüledi

Bodrum'a 20 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan biri olan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkına gelen binlerce flamingo görenleri kendisine hayran bıraktı.

Bodrum’da görsel şölen: Flamingolar ve kuş türleri göç yolculuğunda büyüledi

Göç yolları üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 çeşit balık ve 40 çeşit kuş türüyle zengin yiyecek deposu olan Tuzla sulak alanı, flamingoların yanı sıra pelikan, boz ördek, balıkçıl, bataklık ve kırlangıç gibi değişik kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

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