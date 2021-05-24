Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahil kesimleri tatilcilerle dolup taştı. Aileleri ile birlikte sahilleri dolduran çocuklar denize girip kumsalda oynayarak hoşça vakit geçirdi. Bazı aileler ise piknik yapıp kumsalda güneşlendi.
Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:09Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. Ünlü Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlar, hareketlendi.