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Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahil kesimleri tatilcilerle dolup taştı. Aileleri ile birlikte sahilleri dolduran çocuklar denize girip kumsalda oynayarak hoşça vakit geçirdi. Bazı aileler ise piknik yapıp kumsalda güneşlendi.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:09 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





