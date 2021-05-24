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Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahil kesimleri tatilcilerle dolup taştı. Aileleri ile birlikte sahilleri dolduran çocuklar denize girip kumsalda oynayarak hoşça vakit geçirdi. Bazı aileler ise piknik yapıp kumsalda güneşlendi.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:09 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13
Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. Ünlü Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlar, hareketlendi.

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Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Aileler çocuklarını alarak güzel hava ve denizin keyfini çıkardı. Güneşlenen ve denize giren tatilciler plajın keyfini çıkardı.

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Muğla'da sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik oluştu.

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Aileleri ile birlikte sahilleri dolduran çocuklar denize girip kumsalda oynayarak hoşça vakit geçirdi. Bazı aileler ise piknik yapıp kumsalda güneşlendi.

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu
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