  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Bodrum'da kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler

Bodrum'da kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah 10.00'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte vatandaşlar sahile akın etti. Hava sıcaklığının 25 dereceye çıkmasıyla birlikte sahiller vatandaşlarla doldu taştı.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 16:02
Bodrum'da kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler

Türkiye genelinde akşam saat 20.00'da başlayan ve sabah 10.00'a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez vatandaşlalar sahile akın etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bodrum'da kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler

Birçok vatandaş denize girerek serinledi. Bazı vatandaşlar da güneşlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar ulaşmasıyla az sayıda yerli ve yabancı turist de denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Bodrum'da kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler

BODRUM YAZI, DOĞU KIŞI YAŞIYOR
Türkiye'nin birçok şehrinde soğuk hava etkili olurken, Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez gibi birçok sahil vatandaşlarla doldu taştı.

Bodrum'da kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler

Sabah erken saatlerde sahile gelen vatandaşlar gün boyu sahilde vakit geçirdi. Kafeteryaların, restoranların da kapalı olması nedeniyle birçok vatandaş kendi masa sandalyelerini getirerek sahilde zaman geçirmeyi tercih etti. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeye uyarak sahilde oturdukları gözlendi.

İHA

Bodrum'da kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler
Bodrum'da kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler
Bodrum'da kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
  • SON DAKİKA