Bodrum’da konser maratonu başladı
Bodrum'da yerli ve yabancı turistlere konser veren Derya Uluğ, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Uluğ'un konserinde adım atacak yer kalmadı
Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 23:32
Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 23:33
Yeni normalleşmenin ardından ünlü sanatçılar Bodrum'da sahne almaya başladı. Her gece birçok mekanda ünlü sanatçılar konserlerine start verdi.
Bodrum'un en lüks aile oteli olan The Oba otelde sahne alan Derya Uluğ, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Adım atacak yer kalmayan konser alanında sahne alan Uluğ'un şarkıları ile coşan hayranları bol bol fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi.
Eski ve yeni albümünde bulunan şarkıları seslendiren Uluğ, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.