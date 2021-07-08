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Haberler Galeri Bodrum’da konser maratonu başladı

Bodrum’da konser maratonu başladı

Bodrum'da yerli ve yabancı turistlere konser veren Derya Uluğ, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Uluğ'un konserinde adım atacak yer kalmadı

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 23:33
Bodrum’da konser maratonu başladı

Yeni normalleşmenin ardından ünlü sanatçılar Bodrum'da sahne almaya başladı. Her gece birçok mekanda ünlü sanatçılar konserlerine start verdi.

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Bodrum’da konser maratonu başladı

Bodrum'un en lüks aile oteli olan The Oba otelde sahne alan Derya Uluğ, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum’da konser maratonu başladı

Adım atacak yer kalmayan konser alanında sahne alan Uluğ'un şarkıları ile coşan hayranları bol bol fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi.

Bodrum’da konser maratonu başladı

Eski ve yeni albümünde bulunan şarkıları seslendiren Uluğ, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Bodrum’da konser maratonu başladı
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