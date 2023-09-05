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Haberler Galeri Bodrum'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan midibüs dere yatağına uçtu

Bodrum'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan midibüs dere yatağına uçtu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçileri taşıyan midibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada yaralanan 23 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

DHA

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2023 Salı 11:18 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2023 Salı 11:20

Bodrum’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan midibüs dere yatağına uçtu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçi servis midibüsü, yağmurda kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dere yatağına düştü. Kazada, 23 işçi yaralandı.

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Bodrum’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan midibüs dere yatağına uçtu

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Milas'tan yola çıkan, araç bakım servisi firmasında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki 48 S 3568 plakalı midibüs, Atatürk Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Bodrum’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan midibüs dere yatağına uçtu

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler midibüste sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bodrum’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan midibüs dere yatağına uçtu

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, ulaşım da alternatif güzergahlardan sağlandı. Midibüs dere yatağından çekiciyle çıkarıldı. Trafiğe kapatılan yol, yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı.

Bodrum’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan midibüs dere yatağına uçtu

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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