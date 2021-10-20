Bodrum'da mega yat trafiği! Yüzen otellere yoğun ilgi
Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum, mega yatlara ev sahipliği yapıyor. Üzerlerinde helikopter bulunan ve birçok lüksü bünyesinde barındıran "yüzen oteller" ilgi çekti.
Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:40
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Yaz aylarında Bodrum koylarında sıkça görülen 99 metre uzunluğundaki "Madame Gu" ve geçen hafta ilçeye gelen 136 metrelik "Flying Fox"un ardından dev yat "Cloudbreak" de Bodrum Yolcu Gemisi Limanı iskelesine yanaştırıldı.
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, mega yatların ve ilçede düzenlenen yelken yarışlarının önemli reklam kaynağı olduğunu söyledi.
Yat sahiplerinin, denizinin temizliği, koylarının güzelliği ve hizmet altyapısı dolayısıyla Bodrum'u tercih ettiğini belirten Dinç, "Mega yatlarla gelenler, temiz denizimizde, koylarımızda güzel vakit geçirmek, unutulmaz anılar biriktirmek için geliyorlar.
Denizciler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Karadan da aynı hassasiyeti göstermek gerekiyor. Denizlerimizi korumak, deniz turizmi ve ticaretinin devamlığı için çok önemli." diye konuştu.