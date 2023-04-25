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Bodrum'da panik anları! Otomobilden korkan deve ortalığı birbirine kattı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düğün için düzenlenen ağırlık götürme töreni esnasında caddeden geçen araçtan korkan deve zıplamaya başladı. Cadde birbirine girerken turistlerin yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 09:03Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 09:03
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda deve ile ağırlık götürme töreni esnasında caddedeki bir otomobilden ürken deve zıplamaya başladı.