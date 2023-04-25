  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Bodrum'da panik anları! Otomobilden korkan deve ortalığı birbirine kattı

Bodrum'da panik anları! Otomobilden korkan deve ortalığı birbirine kattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düğün için düzenlenen ağırlık götürme töreni esnasında caddeden geçen araçtan korkan deve zıplamaya başladı. Cadde birbirine girerken turistlerin yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 09:03 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 09:03
Bodrum’da panik anları! Otomobilden korkan deve ortalığı birbirine kattı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda deve ile ağırlık götürme töreni esnasında caddedeki bir otomobilden ürken deve zıplamaya başladı.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bodrum’da panik anları! Otomobilden korkan deve ortalığı birbirine kattı

Taşıdığı malzemeleri yere düşüren deve, cadde kenarındaki işletmelerin tentelerine de çarptı.

Bodrum’da panik anları! Otomobilden korkan deve ortalığı birbirine kattı

Daha sonra yere düşen hayvan, tekrar ayağa kalkıp zıplamaya devam etti. O esnada caddede bulunan yerli ve yabancı turistler, panikle etrafa kaçışmaya başladı.

Bodrum’da panik anları! Otomobilden korkan deve ortalığı birbirine kattı

Deve, güçlükle zapt edildi. O esnada yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bodrum’da panik anları! Otomobilden korkan deve ortalığı birbirine kattı
  • SON DAKİKA