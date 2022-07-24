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Haberler Galeri Bodrum'da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu

Bodrum'da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu

Muğla'nın turizm cennetlerinden olan Bodrum'da hava sıcaklığıının hissedilir derecede artması ile birlikte tatilciler soluğu denizde aldı. Sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu Bodrum'da turistler, güneşli havanın tadını çıkarıp, denizde serinlediler.

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:08 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:11
Bodrum'da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu
Bodrum’da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu

Hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum'da turistler, güneşin tadını çıkardı. Gümbet plajında bazı turistler denize girerek serinledi, bazıları da güneşlenip kitap okudu.

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Bodrum'da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu
Bodrum’da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu

Gümbet'in yanı sıra Bitez, Ortakent, Gümüşlük, Kumbahçe, Yalıkavak, Göltürkbükü bölgelerinde de yoğunluk gözlendi.

Bodrum'da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu
Bodrum’da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran turistler, denizde bol bol fotoğraf çekti. Bodrum'da hava sıcaklığı birkaç gün daha 37-38 derece dolaylarında olacak.

Bodrum'da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu
Bodrum’da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu
Bodrum'da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu
Bodrum’da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu
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