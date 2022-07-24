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Bodrum'da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu
Muğla'nın turizm cennetlerinden olan Bodrum'da hava sıcaklığıının hissedilir derecede artması ile birlikte tatilciler soluğu denizde aldı. Sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu Bodrum'da turistler, güneşli havanın tadını çıkarıp, denizde serinlediler.
Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:08Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:11
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Bodrum'da plajlar doldu taştı! Sıcak havayı gören denize koştu
Hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum'da turistler, güneşin tadını çıkardı. Gümbet plajında bazı turistler denize girerek serinledi, bazıları da güneşlenip kitap okudu.