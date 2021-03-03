Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının katılımı ile sağlanacak. Amacımız kimseyi kapatmak veya ceza yazmak değil. İşin ucunda sağlık var, biz de yayınlanan genelge doğrultusunda kurallara uymayan işletmelerimize önce ikaz ikinci kez para cezası yine kurallara uymasalar kapatma yoluna gideceğiz" dedi.

