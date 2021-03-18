Bodrum'da sahile "beyaz kum" görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti

Sahillere beyaz kum görünümlü mermer tozu dökmenin yanı sıra duvarlar da örüldüğünü savunan Yılmaz, "Doğal alanlarımız sahillerimiz değiştirilmeye çalışılıyor. Kıyı kenar çizgisine müdahale ediliyor. Yapılan bu çalışmalarla hem denize müdahale ediliyor hem de deniz canlılarına. Buralara maden atıkları dökülüyor. Geçen yıl birçok arkadaşımızla bunların hepsini tespit ettik. Bu dökülen maddenin nasıl zararlı olduğunu gördük." diye konuştu.