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Bodrum'da sahile "beyaz kum" görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti
Pina Yarımadası'nda bir otelin sahile serdiği beyaz kumların yüzde 55'inin mermer tozu çıkması üzerine, Bodrum Belediyesi ve Kent Konseyi konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 18:15Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 18:16
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Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, belediyenin toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz sezonuna yaklaşılmasıyla birçok alana mermer tozu döküldüğüne dair ihbarlar aldıklarını söyledi.
Sahillere beyaz kum görünümlü mermer tozu dökmenin yanı sıra duvarlar da örüldüğünü savunan Yılmaz, "Doğal alanlarımız sahillerimiz değiştirilmeye çalışılıyor. Kıyı kenar çizgisine müdahale ediliyor. Yapılan bu çalışmalarla hem denize müdahale ediliyor hem de deniz canlılarına. Buralara maden atıkları dökülüyor. Geçen yıl birçok arkadaşımızla bunların hepsini tespit ettik. Bu dökülen maddenin nasıl zararlı olduğunu gördük." diye konuştu.