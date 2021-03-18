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Haberler Galeri Bodrum'da sahile "beyaz kum" görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti

Bodrum'da sahile "beyaz kum" görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti

Pina Yarımadası'nda bir otelin sahile serdiği beyaz kumların yüzde 55'inin mermer tozu çıkması üzerine, Bodrum Belediyesi ve Kent Konseyi konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 18:15 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 18:16
Bodrum'da sahile beyaz kum görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, belediyenin toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz sezonuna yaklaşılmasıyla birçok alana mermer tozu döküldüğüne dair ihbarlar aldıklarını söyledi.

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Bodrum'da sahile beyaz kum görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti

Sahillere beyaz kum görünümlü mermer tozu dökmenin yanı sıra duvarlar da örüldüğünü savunan Yılmaz, "Doğal alanlarımız sahillerimiz değiştirilmeye çalışılıyor. Kıyı kenar çizgisine müdahale ediliyor. Yapılan bu çalışmalarla hem denize müdahale ediliyor hem de deniz canlılarına. Buralara maden atıkları dökülüyor. Geçen yıl birçok arkadaşımızla bunların hepsini tespit ettik. Bu dökülen maddenin nasıl zararlı olduğunu gördük." diye konuştu.

Bodrum'da sahile beyaz kum görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti

İşte beyaz kum dökülen plaj....

Bodrum'da sahile beyaz kum görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti
Bodrum'da sahile beyaz kum görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti
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