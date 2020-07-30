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Bodrum’da sahiller doldu, trafik durma noktasına geldi
Bodrum’da sahiller doldu, trafik durma noktasına geldi
Kurban Bayramı arifesinde Bodrum sahilleri doldu taştı, trafik durma noktasına geldi. Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler sahillere akın etti. İlçeye giren araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 15:16
Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 15:20
Kurban Bayramı'nı fırsat bilen binlerce yerli turist Bodrum'a akın etti. İlçe girişi başta olmak üzere Bodrum'un şehir içi trafiği durma noktasına geldi. Konaklayacakları otellere ulaşan yerli turistler soluğu mavi sularda aldı. Çekilen trafik çilesinin ardından Bodrum'un serin sularına kendilerini bırakan yerli turistler rahat bir nefes alarak tatillerine başladı.
OTELLER DOLDU TAŞTI
Birçok otel, pandemi sürecinin ardından ilk kez tam doluluğu yakalayabildi. Turizmciler Kurban Bayramı'nda gelen yerli ve yabancı turistler için hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkardı.
Otellere giren yerli turistlerin ateş ölçümleri, maske ve hijyen jelleri teker teker dağıtıldı. Aylar sonra ilk kez bu kadar kalabalık olan Bodrum'da bayram coşkusu arife gününden başladı.
Bodrum Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin Bodrum'un doluluk oranlarını yakaladığını ifade ederek, "Bodrum genelinde otellerin yüzde doksan doluluk oranlarını yakaladı. İç pazarda ciddi bir hareketlilik var. Turizmde bir heyecan var şu anda.
Herkese kazasız belasız bir yolculuk diliyoruz. Biz de bayramda misafirlerimizi bekliyoruz. Dış pazar yeni açıldı, İngiltere'den gelinmeye başladı. Polonya Ağustos başında gelmeye başlıyor. İnşallah eski günlerimize Ağustos ayında döneceğiz gibi görülüyor.