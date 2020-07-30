Bodrum’da sahiller doldu, trafik durma noktasına geldi

Bodrum Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin Bodrum'un doluluk oranlarını yakaladığını ifade ederek, "Bodrum genelinde otellerin yüzde doksan doluluk oranlarını yakaladı. İç pazarda ciddi bir hareketlilik var. Turizmde bir heyecan var şu anda.