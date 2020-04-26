  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Bodrum'da sahiller ve caddeler bomboş

Bodrum'da sahiller ve caddeler bomboş

Muğla'nın Bodrum ilçesinin dünyaca ünlü sahil, plaj ve meydanları sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kaldı. Boş sahillerdeki güvercinler ise renkli görüntüler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2020 Pazar 20:46 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2020 Pazar 20:46
Bodrum'da sahiller ve caddeler bomboş

Bodrumlular koronavirüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de evde kaldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bodrum'da sahiller ve caddeler bomboş

Dünyaca ünlü turizm kentinde sahiller ve ünlü plajlar boş kaldı.

Bodrum'da sahiller ve caddeler bomboş

Plajlarda güvercinlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Bodrum'da sahiller ve caddeler bomboş

Güvenlik güçleri ise ana arterler ve sahiller başta olmak üzere ilçenin her noktasında denetimlerini sürdürdü.

Bodrum'da sahiller ve caddeler bomboş

Görevli olanların dışında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ise cezai işlem yapıldı.

Bodrum'da sahiller ve caddeler bomboş

Cadde ve sokaklarında bomboş olduğu ilçe tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Bodrum'da sahiller ve caddeler bomboş
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Nisan Salı! İşte haftanın indirimleri...
A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Nisan Salı! İşte haftanın indirimleri...
  • SON DAKİKA