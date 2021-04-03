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Bodrum'da sahillerinde kısıtlama sessizliği

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da cadde, sokak ve sahiller, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı. Bodrum'da kısıtlamanın ilk gününde, az sayıda yabancı turist, deniz kenarında yürüyüş yaptı. Bazı turistler sahil kenarında oturup, güneşin keyfini çıkarırken, bazıları da deniz kenarında fotoğraf çektirdi.

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 17:40 Güncelleme Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 17:41
Bodrum'da sahillerinde kısıtlama sessizliği

Kısıtlamaya uyulduğu gözlenen ilçenin girişindeki ana yollarda, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

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Bodrum'da sahillerinde kısıtlama sessizliği

Bazı vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için en yakın marketlere giderken, bazılarının da hayvanlarını gezdirmek için sokağa çıktığı gözlendi.

Bodrum'da sahillerinde kısıtlama sessizliği

Boş kalan dünyaca ünlü Kumbahçe Paşa Tarlası ve Gümbet sahilleri kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı.

Bodrum'da sahillerinde kısıtlama sessizliği

Ünlü eğlence kulübü ve restoranların bulunduğu Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddeleri de kısıtlama nedeniyle sakin bir gün geçirdi.

Bodrum'da sahillerinde kısıtlama sessizliği

Alınan tedbir ve kurallara vatandaşların uyduğu gözlendi.

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