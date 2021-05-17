Bodrum'da tam kapanma sonrası sahiller doldu!

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da sahil ve plajlar, tam kapanmanın sona ermesiyle hareketlendi.
Koronavirus salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde, Bodrum'daki sahillerde hareketlilik başladı.
Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:59Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:00
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Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü ilçede aileler, çocuklarını alarak güzel hava ve denizin keyfini çıkardı.