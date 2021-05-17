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Haberler Galeri Bodrum'da tam kapanma sonrası sahiller doldu!

Bodrum'da tam kapanma sonrası sahiller doldu!

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da sahil ve plajlar, tam kapanmanın sona ermesiyle hareketlendi.
Koronavirus salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde, Bodrum'daki sahillerde hareketlilik başladı.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:00
Bodrum'da tam kapanma sonrası sahiller doldu!

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü ilçede aileler, çocuklarını alarak güzel hava ve denizin keyfini çıkardı.

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Bodrum'da tam kapanma sonrası sahiller doldu!

İstanbul'dan tatil için kente gelen üniversite öğrencisi İlayda Çakmak (20), "Kapanma nedeniyle çok bunaldık. Hava çok güzel, deniz sıcak ve güzel. Denizin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Bodrum'da tam kapanma sonrası sahiller doldu!

İstanbul'dan iş görüşmesi için kente geldiğini söyleyen Aleyna Çelik (21) ise, "Bodrum'da yaz sezonu açıldı. Kısıtlamaların tamamen kalkarak, bir an önce normalleşmeye dönmek istiyoruz" dedi.

Bodrum'da tam kapanma sonrası sahiller doldu!
Bodrum'da tam kapanma sonrası sahiller doldu!
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