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Haberler Galeri Bodrum'da trafik çilesi! Trafiğin başı var sonu yok

Bodrum'da trafik çilesi! Trafiğin başı var sonu yok

Bodrum'da ana arterlerde araç yoğunluğu sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Araçlar kısa mesafeleri dakikalarca geçemedi.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 23:11 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 23:12
Bodrum'da trafik çilesi! Trafiğin başı var sonu yok

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'daki trafik yoğunluğu yaz aylarındaki bayram yoğunluklarını aratmamaya başladı.

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Bodrum'da trafik çilesi! Trafiğin başı var sonu yok

İlçenin ana arterleri olan Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda özellikle akşam saatlerine doğru trafik akışı durma noktasına geliyor.

Bodrum'da trafik çilesi! Trafiğin başı var sonu yok

3 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hem ilçenin çıkış yönünde hem de Turgutreis istikameti yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bodrum'da trafik çilesi! Trafiğin başı var sonu yok

Çıkış yönünde Emniyet Kavşağı'ndan başlayan araç kuyruğu, Gümbet Kavşağı'na dayandı. Turgutreis istikametinde de Yeni Hastane Kavşağı'ndan başlayan yoğunluk Konacık Kavşağı'na yaklaştı.

Bodrum'da trafik çilesi! Trafiğin başı var sonu yok

Özellikle kavşaklarda tam bir trafik keşmekeşi yaşandı. Trafikte ambulanslar da ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler 10 dakikalık yolu yarım saatte gidebildi. Birçok sürücü bu duruma isyan etti.

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