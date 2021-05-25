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Haberler Galeri Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı

Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde anneleri ölen 3 yavru kirpi koruma altına alındı. Öte yandan, jandarma ekiplerinin bitkin halde bulduğu tilki tedaviye edilecek.

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 19:08 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 19:09
Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı

Konacık Mahallesi Tulup Sokak'ta oynayan çocuklar, yol kenarındaki kirpileri görünce durumu ailelerine bildirdi.

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Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı

Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kirpiler, veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirildi. Kirpiler Bodrum Belediyesince korumaya alındı.

Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı

Öte yandan, jandarma ekiplerinin bitkin halde bulduğu tilki tedaviye edilecek.

Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı
Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı
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