Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde anneleri ölen 3 yavru kirpi koruma altına alındı. Öte yandan, jandarma ekiplerinin bitkin halde bulduğu tilki tedaviye edilecek.
Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 19:08
Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 19:09
Konacık Mahallesi Tulup Sokak'ta oynayan çocuklar, yol kenarındaki kirpileri görünce durumu ailelerine bildirdi.
Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kirpiler, veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirildi. Kirpiler Bodrum Belediyesince korumaya alındı.
Öte yandan, jandarma ekiplerinin bitkin halde bulduğu tilki tedaviye edilecek.