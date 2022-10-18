Bodrum'da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da turistler 'sarı yaz' olarak adlandırılan ekim ayında denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler denize girerek serinledi, bazıları ise güneşlenip kitap okudu.