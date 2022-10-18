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Haberler Galeri Bodrum'da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı

Bodrum'da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da turistler 'sarı yaz' olarak adlandırılan ekim ayında denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler denize girerek serinledi, bazıları ise güneşlenip kitap okudu.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:09 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:13
Bodrum'da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı
Bodrum’da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yabancı turistler, güneşli havada denize girdi. 'Sarı yaz' olarak adlandırılan ekim ayında ilçede renkli görüntüler oluştu.

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Bodrum'da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı
Bodrum’da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü.

Bodrum'da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı
Bodrum’da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı

'Sarı yaz' olarak adlandırılan ekim ayında yabancı turistler, sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı turistler denize girerek serinledi, bazıları ise güneşlenip kitap okudu.

Bodrum'da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı
Bodrum’da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı

Öte yandan, başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent bölgelerinde de yoğunluk gözlendi.

Bodrum'da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı
Bodrum’da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı
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