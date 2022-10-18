HaberlerGaleriBodrum'da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı
Bodrum'da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı
Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da turistler 'sarı yaz' olarak adlandırılan ekim ayında denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler denize girerek serinledi, bazıları ise güneşlenip kitap okudu.
Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:09Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:13
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bodrum'da yazdan kalma günler! Turistler sıcak havanın tadını çıkardı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yabancı turistler, güneşli havada denize girdi. 'Sarı yaz' olarak adlandırılan ekim ayında ilçede renkli görüntüler oluştu.