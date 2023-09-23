Bodrum’da yazdan kalma hava! Plajlara akın etiller

Bu artış çok kötü değil keşke daha da yükselte bilseydik bu rakamları. Her şeye rağmen tüm olumsuzluklara rağmen Bodrum vaz geçilmez bir destinasyon olduğunu bir çok kez ispatlamıştır. Hizmetiyle, havasıyla, doğasıyla her zaman hem Türkiye'nin hem de dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. İç hatlarda yoğunluklar azaldı, okulların ve üniversitelerin açılmasıyla. İç pazardaki yaz sezonu bitti denilebilir.