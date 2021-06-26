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Haberler Galeri Bodrum'da yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi! Milyon dolar değerinde

Bodrum'da yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi! Milyon dolar değerinde

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 kez yumurtlayan horoz görenleri şaşkına çevirdi. Çiftlik sahibi Adnan Akar ise horozun şifalı bitki kökleri ve tohumlara beslendiğini ve yumurtasının milyon dolar değerinde olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:58 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:58
Bodrum'da yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi! Milyon dolar değerinde

Bodrum'da bitkisel ilaç üreten bir firma sıfır atık projesi kapsamında fabrikadan çıkan şifalı bitkilerin posalarını, şifalı kökleri atmak yerine Milas - Bodrum yolunda bulunan Arge çiftliğine götürerek tavuklara yedirmeye başladı.

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Bodrum'da yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi! Milyon dolar değerinde

Özel bir sistemle tavuk yemine dönüşen şifalı bitkiler, kökler ve yağlı tohumları yiyen tavuklar her gün yumurtlamak yerine 4 gün ila 6 gün arasından yumurtlamaya başladı. Şifalı yumurta elde etmek için özel kafeslerde hiçbir canlının giremeyeceği şekilde kümes yapan Adnan Akar tavukları sadece şifalı bitkiler, kök ve tohumlarla besliyor.

Bodrum'da yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi! Milyon dolar değerinde

HOROZ BİLE YUMURTLADI
Kimsenin girmediği sadece personelin yem vermek için girdiği kümeste çiftlik çalışanları çok küçük bir yumurta buldu. Bunun üzerine araştırma yapan Akar, yumurtanın horoz yumurtası olduğunu öğrendi. Ölmeden önce ya da yılda 1 kez yumurtlayan horozların yumurtladığını öğrene Akar, daha sonra 5 kez daha horozun yumurtladığını gördü.

Bodrum'da yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi! Milyon dolar değerinde

Bunun üzerine horozu tek başına olacağı bir kümese alan Akar, o kümeste de yumurta ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Yumurtanın değerinin ise bir kaç milyon dolar olduğu öğrenildi.

Bodrum'da yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi! Milyon dolar değerinde

ŞİFALI YUMURTA ÜRETECEK
Şifalı bitkilerden, şifalı köklerden ve şifalı tohumların yararlı etken maddelerini tavuklara yedirmeye yediren Akar, özel bir sistemle fabrikasından çıkan tüm şifalı bitkilerin, köklerin ve tohumları çiftliğinde tavuk yemine çevirerek tavuklara yediriyor.

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