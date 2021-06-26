Bodrum'da yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi! Milyon dolar değerinde

HOROZ BİLE YUMURTLADI

Kimsenin girmediği sadece personelin yem vermek için girdiği kümeste çiftlik çalışanları çok küçük bir yumurta buldu. Bunun üzerine araştırma yapan Akar, yumurtanın horoz yumurtası olduğunu öğrendi. Ölmeden önce ya da yılda 1 kez yumurtlayan horozların yumurtladığını öğrene Akar, daha sonra 5 kez daha horozun yumurtladığını gördü.