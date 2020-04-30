Bodrum'daki hassas alanda bulunan son işletme de kaldırılıyor

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Bodrum'daki "hassas alan"da bulunan son işletme de kaldırılıyor
Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Muğla'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı'ndaki plajda bulunan son işleme de kaldırılmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 30 Nisan 2020 Perşembe 18:12Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020 Perşembe 18:13
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Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliye süreci başlatılan işletmelerden bir dönümlük alanda faaliyet gösteren sonuncusunun yapılarının kaldırılması için Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.