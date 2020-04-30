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Haberler Galeri Bodrum'daki "hassas alan"da bulunan son işletme de kaldırılıyor

Bodrum'daki "hassas alan"da bulunan son işletme de kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Muğla'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı'ndaki plajda bulunan son işleme de kaldırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2020 Perşembe 18:12 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020 Perşembe 18:13
Bodrum'daki hassas alanda bulunan son işletme de kaldırılıyor

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliye süreci başlatılan işletmelerden bir dönümlük alanda faaliyet gösteren sonuncusunun yapılarının kaldırılması için Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

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Bodrum'daki hassas alanda bulunan son işletme de kaldırılıyor

Yasal süreçleri tamamlanan ve Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen işletmenin yapıları işletme sahiplerince yıkılmaya başlandı. İlk olarak 350 metrekarelik iskelenin yıkımı gerçekleştirildi.

Bodrum'daki hassas alanda bulunan son işletme de kaldırılıyor

Yıkım işlemlerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Bodrum'daki hassas alanda bulunan son işletme de kaldırılıyor

Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı, son işletmenin de kaldırılmasıyla doğal haline yeniden kavuşmuş olacak.

Bodrum'daki hassas alanda bulunan son işletme de kaldırılıyor
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