Bodrum'dan alışık manzaralar! İsale hattı patladı, ev ve bahçeleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşların alışık olduğu altyapı sorunu yine kendini gösterdi. Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde 400'lük isale hattı patladı. Patlama sonrası oluşan çukura bir aracın düştü birçok eve ve bahçeye su bastı.