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Bodrum'dan alışık manzaralar! İsale hattı patladı, ev ve bahçeleri su bastı
Bodrum'dan alışık manzaralar! İsale hattı patladı, ev ve bahçeleri su bastı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşların alışık olduğu altyapı sorunu yine kendini gösterdi. Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde 400'lük isale hattı patladı. Patlama sonrası oluşan çukura bir aracın düştü birçok eve ve bahçeye su bastı.
Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:23
Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:28
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde 400'lük isale hattı patladı. Tonlarca suyun dışarı aktığı noktada büyük bir çukur oluştu.
Patlama sonrası yoldan geçen 26 AED 060 plakalı otomobilin çukura düşerek mahsur kaldığı, daha sonra çekici yardımıyla kurtarıldığı bildirildi.
Patlama nedeniyle caddedeki bazı evleri ve bahçelerini su bastı. Hatta giden suyu kesen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı.
Patlak nedeniyle Geriş, Koyunbaba, Gümüşlük ve Turgutreis bölgelerinde akşam saatlerine kadar su kesintisi yaşanacağı bildirildi.