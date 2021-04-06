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Haberler Galeri Bodrum'u fırtına vurdu!

Bodrum'u fırtına vurdu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir binanın otopark çatısı, park halindeki otomobilin üzerine düştü, dev dalgalar ise Kumbahçe sahilini dövdü.

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 21:17 Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 21:18
Bodrum'u fırtına vurdu!
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Bodrum'u fırtına vurdu!

Bodrum'da iki gündür etkili olan lodos, yerini fırtınaya bıraktı. Öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sahillerde de dev dalgalar oluştu

Bodrum'u fırtına vurdu!

Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir binanın otopark çatısı bulunduğu yerden sökülüp, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Bodrum'u fırtına vurdu!

Otomobilde hasar meydana geldi. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına, ilçenin bazı yerlerinde ağaçların devrilmesine de neden oldu.

Bodrum'u fırtına vurdu!

Fırtına nedeniyle ünlü sahiller boş kalırken, sahil bandında bulunan birçok işletme önlem alarak kepenk kapattı.

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