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Haberler Galeri Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı

Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı

Bodrum sahillerini Maldivler'e çevirmek için kullanılan beyaz kumun sırrı ortaya çıktı. MTA Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında çıkan sonuçlara göre, kumun silis kumu olduğu öğrenildi. Jeoloji Yüksek Mühendisi, Tıbbi Jeoloji Uzmanı Dr. Eşref Atabey, kuvars ve silis kumlarının insan sağlığına zararlı olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 17:30 Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 17:30
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı

Bodrum'u Maldivler'in sahillerine benzetmek ve otel sahillerini güzel gösterip fahiş fiyatlara pazarlamak için serilen beyaz kumlardan alınan örneklerin kuvars ve silis kumu olduğu ortaya çıktı. İnsan sağlığı ve deniz canlılarına zarar verdiği iddia edilen kum sonuçları raporu MTA Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında incelendi.

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Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı

Yalıkavak ve Gündoğan'da alınan iki numunenin birinde yüzde 85,3 oranında, diğerinde yüzde 92,4 oranında yüksek silisyum dioksit saptandı. Bodrum'un doğal yapısını bozduğu gerekçesiyle Bodrum Belediyesi ve Muğla Çevre İl Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm koylar mercek altına alındı.

Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı

HALK BEYAZ KUM MÜCADELESİNE KATILDI
Neredeyse her gün belediyeye gelen ihbarları değerlendiren ekipler birçok otele baskın yaparak beyaz kum dökümünü engelledi. 6 otele işlem yapıldığı öğrenilen beyaz kum operasyonu sonucunda birçok otel beyaz kumu toplatarak Bodrum sahillerini eski haline getirdi. Bazı oteller ise beyaz kumu kaldırmayarak insan sağlığıyla oynamaya devam etti.

Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı

HEM PARALARINI ALDILAR, HEM ZEHİRLEDİLER
Bodrum'da ve Milas'ta bulunan bazı lüks oteller 'beyaz kumlu sahiller' diyerek otellerini pazarladığı ortaya çıktı. Bazı işletmeler ise beyaz kum serdikleri sahillerde şezlongları bin liradan, yiyecek içecekleri ise fahiş fiyatlardan sattığı öğrenildi. Hem insan sağlığına hem deniz canlılarına zarar veren işletmeler bunun yanı sıra fahiş fiyatları da bu kadarına da pes dedirtti.

Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı

SONUÇLAR ÇIKTI
Otellerden alınan numuneler; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Daire Başkanlığı'na gönderildi. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen numune sonuçlarına göre kumlardan birinde yüzde 85,3 oranında, diğerinde yüzde 92,4 oranında yüksek silisyum dioksit saptandı. Analizde kullanılan parametre değerleri yüzde oranları ise silisyum dioksit (SiO2): Silisyum dioksit ayrı ayrı iki numunede 85,3 ve 92,4 oranında, diğer parametreler çok düşük oranda saptanmış. Ateş zaiyatı (A.Za): 0,90 ve 0,85, alüminyum oksit (Al2O3): 6,1 ve 2,1, kalsiyum oksit (CaO): 1,4 ve 0,5,

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