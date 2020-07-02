Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı

SONUÇLAR ÇIKTI
Otellerden alınan numuneler; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Daire Başkanlığı'na gönderildi. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen numune sonuçlarına göre kumlardan birinde yüzde 85,3 oranında, diğerinde yüzde 92,4 oranında yüksek silisyum dioksit saptandı. Analizde kullanılan parametre değerleri yüzde oranları ise silisyum dioksit (SiO2): Silisyum dioksit ayrı ayrı iki numunede 85,3 ve 92,4 oranında, diğer parametreler çok düşük oranda saptanmış. Ateş zaiyatı (A.Za): 0,90 ve 0,85, alüminyum oksit (Al2O3): 6,1 ve 2,1, kalsiyum oksit (CaO): 1,4 ve 0,5,