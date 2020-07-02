Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı

HEM PARALARINI ALDILAR, HEM ZEHİRLEDİLER

Bodrum'da ve Milas'ta bulunan bazı lüks oteller 'beyaz kumlu sahiller' diyerek otellerini pazarladığı ortaya çıktı. Bazı işletmeler ise beyaz kum serdikleri sahillerde şezlongları bin liradan, yiyecek içecekleri ise fahiş fiyatlardan sattığı öğrenildi. Hem insan sağlığına hem deniz canlılarına zarar veren işletmeler bunun yanı sıra fahiş fiyatları da bu kadarına da pes dedirtti.