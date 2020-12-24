Bodrum'un su sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan etti

Mahalle sakinlerinden Erol Erdoğan ise mahalleye bugüne kadar yeterince ilgi gösterilmediğini savunarak, "Bu konuda imza da topladık ancak bir sonuca ulaşamadık." ifadesini kullandı.

Mehmet Akçin ise geçen yıl belediyeyle görüşme yaptıklarını ancak hala bir sonuca varılamadığını kaydetti.

AA