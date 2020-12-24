Bodrum'un su sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su sorunu, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Ellerinde kovalarla sarnıç ve kuyuların başına giden vatandaşlar, su sorununa yetkililerin bir çözüm bulmasını ve mahalleye şebeke hattı çekilmesini istiyor.
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:23Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:23
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İlçede 28 hanenin bulunduğu Koca Sarnıç ve Küçük Sarnıç mahallelerine şebeke suyunun verilememesi nedeniyle vatandaşlar su ihtiyaçlarını, tankerlerle ya da bölgede bulunan sarnıç ve eski kuyulardan sağlamaya çalışıyor.