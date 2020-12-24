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Bodrum'un su sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su sorunu, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Ellerinde kovalarla sarnıç ve kuyuların başına giden vatandaşlar, su sorununa yetkililerin bir çözüm bulmasını ve mahalleye şebeke hattı çekilmesini istiyor.

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:23 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:23
Bodrum'un su sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan etti

İlçede 28 hanenin bulunduğu Koca Sarnıç ve Küçük Sarnıç mahallelerine şebeke suyunun verilememesi nedeniyle vatandaşlar su ihtiyaçlarını, tankerlerle ya da bölgede bulunan sarnıç ve eski kuyulardan sağlamaya çalışıyor.

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Bodrum'un su sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan etti

Ellerinde kovalarla sarnıç ve kuyuların başına giden vatandaşlar, su sorununa yetkililerin bir çözüm bulmasını ve mahalleye şebeke hattı çekilmesini istiyor.

Bodrum'un su sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan etti

Şennur Köse (52), gazetecilere yaptığı açıklamada, doğduğundan bu yana köyde su sorunu yaşadıklarını, suya ve yola ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Bodrum'un su sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan etti

Mahalle sakinlerinden Erol Erdoğan ise mahalleye bugüne kadar yeterince ilgi gösterilmediğini savunarak, "Bu konuda imza da topladık ancak bir sonuca ulaşamadık." ifadesini kullandı.

Mehmet Akçin ise geçen yıl belediyeyle görüşme yaptıklarını ancak hala bir sonuca varılamadığını kaydetti.

AA

Bodrum'un su sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan etti
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