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Haberler Galeri Bölüm başına 130 bin TL mi istedi? Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten iddialara yanıt!

Bölüm başına 130 bin TL mi istedi? Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten iddialara yanıt!

Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Fahriye Evcen'in bölüm başına 130 bin TL istediği iddia edildi. Setlere geri dönmeye hazırlanan Evcen ve eşi Özçivit iddialar hakkında açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:51 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:54
Bölüm başına 130 bin TL mi istedi? Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten iddialara yanıt!

Salgın sürecinin zor geçtiğini belirten Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, çok dikkatli davrandıklarını ifade etti.

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Bölüm başına 130 bin TL mi istedi? Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten iddialara yanıt!

Evcen, çalışmayı özlediğini söylerken, Özçivit ise, eşinin bölüm başı 130 bin TL istediği iddialarına yanıt verdi.

Bölüm başına 130 bin TL mi istedi? Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten iddialara yanıt!

Özçivit, "Görüşülen işler var ama para kısmının doğruluğu yok" şeklinde konuştu.

Bölüm başına 130 bin TL mi istedi? Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten iddialara yanıt!

Setlere döndüğünde Karan'ı bakıcıya bırakabileceğini söyleyen Evcen, "Annemiz zaten ilgileniyor" dedi.

Bölüm başına 130 bin TL mi istedi? Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten iddialara yanıt!

Karan için reklam teklifleri geliyor mu?" sorusuna ise Özçivit, "Tek başına oynayacak reklamlarda" esprisi yaparak, oğulları için henüz böyle bir projelerinin olmadığını belirtti.

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