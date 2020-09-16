HaberlerGaleriBölüm başına 130 bin TL mi istedi? Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten iddialara yanıt!
Bölüm başına 130 bin TL mi istedi? Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten iddialara yanıt!
Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Fahriye Evcen'in bölüm başına 130 bin TL istediği iddia edildi. Setlere geri dönmeye hazırlanan Evcen ve eşi Özçivit iddialar hakkında açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:51Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:54
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Salgın sürecinin zor geçtiğini belirten Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, çok dikkatli davrandıklarını ifade etti.