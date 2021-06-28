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Haberler Galeri Bomba iddia! Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?

Bomba iddia! Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?

Yeni başlayacak olan bir dizi projesinde yer alacak olan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün arasında aşk mı var? İkilinin daha çekimler başlamadan baş başa yemek yedikten sonra tekne ile denize açılmaları dedikoduların fitilini ateşledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:23
Bomba iddia! Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; bir dizi projesinde partner olan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un, dün akşam saatlerinde İstanbul'daki Balıkçı Abdullah'ta buluştukları ortaya çıktı

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Bomba iddia! Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un, samimi oldukları iddia edildi. Baş başa yemek yiyen Büyüküstün ve Boz'un daha sonra tekneyle açılmaları ise kafaları karıştırdı.

Bomba iddia! Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?

İkilinin erken saatte mekandan ayrılıp, baş başa tekne keyfi yapması, "Aralarında aşk mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

Bomba iddia! Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün, mekan çıkışında sahil kenarında çektiği videoyu Instagram'dan paylaştı.

Bomba iddia! Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?

Oyuncu, daha sonra teknedeyken ise Boğaz manzaralı videoyu yayınlaması ile dikkat çekerek, Boz'la buluşmalarını ortaya çıkarmış oldu.

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Günlük burç yorumları - 28 Haziran Pazartesi