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Bomba iddia! Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?
Yeni başlayacak olan bir dizi projesinde yer alacak olan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün arasında aşk mı var? İkilinin daha çekimler başlamadan baş başa yemek yedikten sonra tekne ile denize açılmaları dedikoduların fitilini ateşledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:19Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:23
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Snob Magazin'in haberine göre; bir dizi projesinde partner olan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un, dün akşam saatlerinde İstanbul'daki Balıkçı Abdullah'ta buluştukları ortaya çıktı