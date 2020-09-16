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Haberler Galeri Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Onu çok seviyorum ama...

Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Onu çok seviyorum ama...

Miray Daner'le aşk yaşadığı söylenen Boran Kuzum, önceki gün Bebek'te arkadaşıyla görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kuzum, Daner'le aşk yaşadığına dair iddialara da yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:29 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:32
Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Onu çok seviyorum ama...

Boran Kuzum, önceki gün Bebek'te kız arkadaşıyla görüntülendi.

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Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Onu çok seviyorum ama...

Bir kafede kız arkadaşıyla buluşan Kuzum, mekana girmeden önce muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Dizide başrolü paylaştığı Miray Daner'in koronavirüse yakalanmasının ardından çekimlere ara verilmişti.

Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Onu çok seviyorum ama...

Boran Kuzum, konuyla ilgili yöneltilen sorulara "Biz zaten sete ara vermiştik. Ondan sonra korona ortaya çıktı" yanıtını verdi.

Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Onu çok seviyorum ama...

Kuzum, Miray Daner ile aralarında çıkan aşk haberleri hakkında ise, "Miray ile 4 senedir tanışıyoruz. Onu çok seviyorum ama arkadaş olarak. Aramızda aşk yok" diye konuştu.

Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Onu çok seviyorum ama...

Aşk haberlerinin ardından Kubilay Aka'nın kendisini Instagram takibinden çıktığının hatırlatılması üzerine Kuzum, "Kendisiyle bu durumu hiç konuşmadım. Onun da korona testi pozitif çıkmış. Setlerde sorun var zaten" dedi.

Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Onu çok seviyorum ama...
Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Onu çok seviyorum ama...
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