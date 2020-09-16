Boran Kuzum'dan Miray Daner açıklaması: Onu çok seviyorum ama...

Bir kafede kız arkadaşıyla buluşan Kuzum, mekana girmeden önce muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Dizide başrolü paylaştığı Miray Daner'in koronavirüse yakalanmasının ardından çekimlere ara verilmişti.
Boran Kuzum, konuyla ilgili yöneltilen sorulara "Biz zaten sete ara vermiştik. Ondan sonra korona ortaya çıktı" yanıtını verdi.
Kuzum, Miray Daner ile aralarında çıkan aşk haberleri hakkında ise, "Miray ile 4 senedir tanışıyoruz. Onu çok seviyorum ama arkadaş olarak. Aramızda aşk yok" diye konuştu.
Aşk haberlerinin ardından Kubilay Aka'nın kendisini Instagram takibinden çıktığının hatırlatılması üzerine Kuzum, "Kendisiyle bu durumu hiç konuşmadım. Onun da korona testi pozitif çıkmış. Setlerde sorun var zaten" dedi.