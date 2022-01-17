Haberler Galeri Böyle balık tutma yöntemi görülmedi! Tüm bildiklerinizi unutun

Böyle balık tutma yöntemi görülmedi! Tüm bildiklerinizi unutun

Kimileri için vazgeçilmez bir tutku haline gelen balık tutmada bir kişi öyle bir yöntem uyguladı ki görenler gözlerine inanamadı. Kimi olta kimi zıpkın kimi de ağ ile balık tutarken bu kişi sadece kola ve şeker kullandı.