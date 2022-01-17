Haberler
Galeri
Böyle balık tutma yöntemi görülmedi! Tüm bildiklerinizi unutun
Böyle balık tutma yöntemi görülmedi! Tüm bildiklerinizi unutun
Kimileri için vazgeçilmez bir tutku haline gelen balık tutmada bir kişi öyle bir yöntem uyguladı ki görenler gözlerine inanamadı. Kimi olta kimi zıpkın kimi de ağ ile balık tutarken bu kişi sadece kola ve şeker kullandı.
Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:55
Kimileri için vazgeçilmez bir tutku haline gelen balık tutmada bir kişi öyle bir yöntem uyguladı ki görenler gözlerine inanamadı.