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Haberler Galeri Böyle görüyorsanız dikkat! Göz yanıltıcı ilginç fotoğraflar

Böyle görüyorsanız dikkat! Göz yanıltıcı ilginç fotoğraflar

Dikkat bu fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu. Göz yanıltıcı fotoğraflar sizi yanıltıyor. Gözlerininzin sizi nasıl yanılttığını görmek ister misiniz?

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 11:46
Böyle görüyorsanız dikkat! Göz yanıltıcı ilginç fotoğraflar

Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...

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Böyle görüyorsanız dikkat! Göz yanıltıcı ilginç fotoğraflar

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

Böyle görüyorsanız dikkat! Göz yanıltıcı ilginç fotoğraflar

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Böyle görüyorsanız dikkat! Göz yanıltıcı ilginç fotoğraflar

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

Böyle görüyorsanız dikkat! Göz yanıltıcı ilginç fotoğraflar

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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