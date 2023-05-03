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Böyle görüyorsanız dikkat! Göz yanıltıcı ilginç fotoğraflar
Böyle görüyorsanız dikkat! Göz yanıltıcı ilginç fotoğraflar
Dikkat bu fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu. Göz yanıltıcı fotoğraflar sizi yanıltıyor. Gözlerininzin sizi nasıl yanılttığını görmek ister misiniz?
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 11:46
Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...
Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.