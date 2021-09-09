Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi

HERKESİN DERDİNE DERMAN OLAN KÖY DOKTORU KENDİ DERDİNİ ÇÖZEMEYİNCE ÖLDÜ
O zaman, doktor ve hastaneler yaygın olmadığı için çevresindeki herkesin derdine derman olan köy doktoru Mehmet Gülana eşi ile birlikte gözü gibi bakıp büyüttüğü arazinin kendisine ait olmadığını öğrenince çaresiz kaldı. Bu arada bunalıma girip rahatsızlanan Mehmet Gülana, 11 çocuğunun annesi eşi Emir Ayşe Gülana'ya vasiyet ederek "Ölünceye kadar buradan çıkma, bizim buradan ancak ölümüzü çıkarabilirler" dedi. Ve Mehmet Gülana 1978 yılında hayatını kaybetti.