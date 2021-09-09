Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi

Edinilen bilgiye göre, 1942 yılında halk arasında köy doktoru olarak bilinen ve askerde sıhhiye olduğu için sağlık bilgisi oldukça yüksek olan Mehmet Gülana ile evlenen Emir Ayşe Gülana eşi ile birlikte şu anda yaşadığı bölgeyi yurt edinip yaklaşık 50 dönüm alanı ıslah edip incir ve zeytin bahçesi yaptı. Burada yaptıkları tek odalı taş bir evde eşi ile mutlu bir yaşam süren Emir Ayşe Gülana'nın 11 çocuğu oldu. Hem çocuklarını hem de bahçedeki incir ve zeytin ağaçlarını gözü gibi bakıp sırtında su taşıyarak büyüten Emir Ayşe-Mehmet Gülana çifti yaklaşık 40 yıl yıl önce kendilerinin bildikleri bahçenin Hazine'ye ait olduğunu öğrendi.