  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi

Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi yakınlarında dağ başındaki bir arazide yaşayan 95 yaşındaki Emir Ayşe Gülana isimli kadın 43 yıl önce ölen kocasının vasiyeti nedeniyle mağara gibi bir yerde ölümünü bekliyor. Yaşlı kadının yaşam koşulları görenlerin yüreklerini sızlatıyor.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 15:59 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 16:14
Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi

Gerek Aydın Valiliği'nin gerekse yerel yönetimlerin daha iyi şartlarda yaşamasına yönelik tüm tekliflerini "Kocam bana buradan bir yere gitme, dedi" diyerek geri çeviren yaşlı kadının elektrik ve su dahi bulunmayan mağara gibi bir yerdeki yaşam savaşı görenlerin şaşırtıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi

Bakımsızlıktan ve çöplerden dolayı yaşanamaz durumdaki dört duvar arasındaki bir yerde kedi ve köpeklerle ömrünün son günlerini yaşayan Emir Ayşe Nine'nin tek isteği hayatının son günlerini bulunduğu yerde rahat bir yatakta geçirmek.

Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi

Edinilen bilgiye göre, 1942 yılında halk arasında köy doktoru olarak bilinen ve askerde sıhhiye olduğu için sağlık bilgisi oldukça yüksek olan Mehmet Gülana ile evlenen Emir Ayşe Gülana eşi ile birlikte şu anda yaşadığı bölgeyi yurt edinip yaklaşık 50 dönüm alanı ıslah edip incir ve zeytin bahçesi yaptı. Burada yaptıkları tek odalı taş bir evde eşi ile mutlu bir yaşam süren Emir Ayşe Gülana'nın 11 çocuğu oldu. Hem çocuklarını hem de bahçedeki incir ve zeytin ağaçlarını gözü gibi bakıp sırtında su taşıyarak büyüten Emir Ayşe-Mehmet Gülana çifti yaklaşık 40 yıl yıl önce kendilerinin bildikleri bahçenin Hazine'ye ait olduğunu öğrendi.

Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi

HERKESİN DERDİNE DERMAN OLAN KÖY DOKTORU KENDİ DERDİNİ ÇÖZEMEYİNCE ÖLDÜ
O zaman, doktor ve hastaneler yaygın olmadığı için çevresindeki herkesin derdine derman olan köy doktoru Mehmet Gülana eşi ile birlikte gözü gibi bakıp büyüttüğü arazinin kendisine ait olmadığını öğrenince çaresiz kaldı. Bu arada bunalıma girip rahatsızlanan Mehmet Gülana, 11 çocuğunun annesi eşi Emir Ayşe Gülana'ya vasiyet ederek "Ölünceye kadar buradan çıkma, bizim buradan ancak ölümüzü çıkarabilirler" dedi. Ve Mehmet Gülana 1978 yılında hayatını kaybetti.

Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi

Kocasının vasiyetini yerine getiren çaresiz kadın geride kalan 43 yıldır elektriksiz, susuz ve mağarayı andıran bu evde yaşam savaşı veriyor. Çocuğu gibi bakıp büyüttüğü ve yıllarca içinde yaşadığı arazinin elinden alınmaması için çalmadık kapı bırakmayan Emir Ayşe Gülana, çaresizlik içinde yaşarken kendisinin bildiği arazinin Dalama'da yaşayan bir kişi tarafından hazineden satın alındığını öğrenince adeta yıkılıp hayata küstü.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir’de mide bulandıran görüntü! Hayvan damında salça üretimi yapan firmaya baskın
İzmir'de mide bulandıran görüntü! Hayvan damında salça üretimi yapan firmaya baskın