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Böylesi görülmedi! ATM'nin içinden öyle şeyler çıktı ki...

Fenomen baba ve oğul bir ATM'nin içini açarak içinde neler olduğuna baktı. ATM cihazının içini boş sanıyorlardı ancak açtıktan sonra içindekileri tek tek incelemeye başladılar. Peki, siz günlük hayatta sıkça kullandığımız ATM'lerin içinde neler olduğunu merak ediyor musunuz? Gelin ATM'nin içinden çıkanlara hep birlikte bakalım.