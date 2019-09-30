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Böylesi görülmedi! ATM'nin içinden öyle şeyler çıktı ki...

Fenomen baba ve oğul bir ATM'nin içini açarak içinde neler olduğuna baktı. ATM cihazının içini boş sanıyorlardı ancak açtıktan sonra içindekileri tek tek incelemeye başladılar. Peki, siz günlük hayatta sıkça kullandığımız ATM'lerin içinde neler olduğunu merak ediyor musunuz? Gelin ATM'nin içinden çıkanlara hep birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:04
Böylesi görülmedi! ATM'nin içinden öyle şeyler çıktı ki...

Fenomen baba oğul yine olay bir işe imza attı.

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Böylesi görülmedi! ATM'nin içinden öyle şeyler çıktı ki...

ATM cihazını alan çift makineyi kestiler.

Böylesi görülmedi! ATM'nin içinden öyle şeyler çıktı ki...

İçini boş sanıyorlardı ama...

Böylesi görülmedi! ATM'nin içinden öyle şeyler çıktı ki...
Böylesi görülmedi! ATM'nin içinden öyle şeyler çıktı ki...
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