Böylesini ilk kez göreceksiniz! İnanılmaz anlar
Vahşi doğada izleyenleri şok eden o anlar saniye saniye kaydedildi. Su içmek için nehre inen bir antilop pitonun saldırısına maruz kaldı. Her anı izleyenleri dehşete düşüren hayatta kalma mücadelesinde inanılmaz bir sonla bitti. İşte milyonlarca kez tıklanan o görüntüler...
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 11:22
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşmalar. İşte izleyenleri dehşete düşüren o anlar.
Bu fotoğraflar Hindistan'ın Rahnthambhore Milli Parkı'nda çekildi.
Dişi bir kaplanın saldırısına uğrayan geyik, 15 dakika boyunca bu saldırıya direndi ama en sonunda pes etti.
O anlar objektiflere işte böyle yansıdı...