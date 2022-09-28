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Böylesini ilk kez göreceksiniz! İnanılmaz anlar

Vahşi doğada izleyenleri şok eden o anlar saniye saniye kaydedildi. Su içmek için nehre inen bir antilop pitonun saldırısına maruz kaldı. Her anı izleyenleri dehşete düşüren hayatta kalma mücadelesinde inanılmaz bir sonla bitti. İşte milyonlarca kez tıklanan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





