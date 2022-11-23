Boynundan çıkanlar şoke etti! Gören inanamadı
Fenomen doktor Dr. Sandra Lee yine takipçilerini şaşırtan bir ameliyata imza attı. Yaptığı ameliyatlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen haline gelen doktora boynunda şişlik bulunan bir hasta başvurdu.
Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:31
Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla tanınıyor. Yaptığı operasyonları sosyal medya hesabından paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine sosyal medyanın gündeminde.
Boynundaki şişlik için kendisine gelen hastasının görüntülerini paylaştı.
Ünlü doktor Sandra Lee genç adamın boynundan çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...