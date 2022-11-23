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Boynundan çıkanlar şoke etti! Gören inanamadı

Fenomen doktor Dr. Sandra Lee yine takipçilerini şaşırtan bir ameliyata imza attı. Yaptığı ameliyatlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen haline gelen doktora boynunda şişlik bulunan bir hasta başvurdu.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





